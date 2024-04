Roggenburg

18:00 Uhr

Interessierte können sich noch an Nahwärmeprojekt beteiligen

Wolfgang und Matthias Hofmayr (von links) und Bürgermeister Mathias Stölzle bei einer Besprechung über das geplante Nahwärmenetz in Roggenburg.

Plus Zwei Landwirte bauen ein Netz zur Wärmeversorgung in Roggenburg aus, die Basis dafür haben sie schon vor einigen Jahren gelegt. So funktioniert das System.

Von Manuela Rapp

"Es ist ein Gemeinschaftsprojekt für Roggenburg und ist sinnvoll für alle", sagt Matthias Hofmayr. 41 Haus- und Grundeigentümer im Ort haben aktuell ein Interesse, mit Nahwärme versorgt zu werden. Gespeist werden soll das Netz über eine Heizzentrale mit zwei Biogasmotoren und zwei Hackschnitzelkesseln, die der Landwirt zusammen mit seinem Bruder Wolfgang betreiben will. Damit könnten zirka 376 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) pro Jahr im Ortsteil eingespart werden.

Wer definitiv mit dabei sein will, der muss sich bis zum 5. Mai entscheiden. "Danach können wir das Wärmenetz planen", erklärt der private Investor. "Wir erhalten jetzt Fördergelder, danach keine mehr, weshalb ein späterer Ausbau nur bedingt oder mit viel höheren Kosten verbunden ist", nennt er die Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen