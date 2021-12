Roggenburg

Jung und Alt tauschen sich per Brief über Erlebnisse im Advent aus

Weil die Weihnachtsaktion 2020 in Roggenburg so gut ankam, gibt es nun eine Neuauflage. Kindergartenkinder und Grundschüler schreiben an Senioren.

Von Angela Häusler

Auf Post mit spannenden Erzählungen von Seniorinnen und Senioren warten derzeit Kindergarten- und Schulkinder aus Roggenburg: Sie haben sich an der Weihnachtsaktion beteiligt, die Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher im Rahmen der Initiative „Gut alt werden können in Roggenburg" gestartet hat. Dabei haben die Mädchen und Buben aus den Kindergärten Biberach und Schießen sowie der Grundschule Roggenburg für die Seniorinnen und Senioren Bilder gemalt oder Geschichten und Gedichte geschrieben – alles zum Thema "Meine Sternstunde im Advent". Anders-Hochenbleicher sagt dazu: „Das kann vieles sein – Plätzchen backen oder eine Schneeballschlacht zum Beispiel." Die Seniorinnen und Senioren berichten den Kindern dann in einem Antwortbrief über ihre eigenen Advents-Sternstunden, ob aus der Gegenwart oder aus früherer Zeit. Die Antworten besprechen die Kinder gemeinsam in Schule oder Kindergarten. 2020 wurden bei der Aktion in Roggenburg 150 Briefe verschickt, etwa die Hälfte kam beantwortet zurück Schon im Jahr 2020 hatte die Quartiersmanagerin diese Aktion gestartet, damals berichteten die über 80-Jährigen aus der Gemeinde den Kleinen über das Weihnachtsfest zu ihrer Jugendzeit. 150 Briefe hatten die Kinder damals versandt, mehr als die Hälfte kam beantwortet zurück. Die Kinder seien an dem Austausch sehr interessiert gewesen, erzählt Anders-Hochenbleicher. Und auch vonseiten der Älteren habe sie viele positive Rückmeldungen gehört, „die fanden das richtig schön", berichtet sie. So war klar, dass die Aktion in diesem Jahr wiederholt wird. Heuer beteiligte sich auch der Gewerbeverband Gern e. V. mit einer Lebkuchenspende und einem Rubbellos pro Person, die ebenfalls an die Seniorinnen und Senioren ausgeliefert werden. Die Übergabe erfolgt, wie schon 2020, persönlich: Die Jugendlichen der katholischen Landjugend Roggenburg/Biberach haben die Aufgabe übernommen, die Päckchen auszutragen.

