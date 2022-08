Karten für das Diademus-Festival gibt es jetzt auch vor Ort

Ende August startet das Festival für alte Musik in Roggenburg. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Diademus, das Festival für Alte Musik im Kloster Roggenburg, findet in diesem Jahr vom 28. August bis zum 4. September statt. Für die Konzerte sind jetzt auch Karten direkt in Roggenburg erhältlich.

Zum Eröffnungskonzert am Sonntag, 28. August, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen, kommt das tschechische Barockorchester Collegium 1704 mit seinem künstlerischen Leiter Václav Luks. Gemeinsam mit Countertenor Benno Schachtner präsentieren sie bei Diademus Kantaten für Alt-Solo von Johann Sebastian Bach.

Diademus-Festival bietet hochkarätiges Programm

Das Mittendrin-Konzert startet am Mittwoch, 31. August, um 19 Uhr in der Tenne des Klosters Roggenburg. An diesem Abend berichtet Intendant Benno Schachtner über verschiedene stilistisch rhetorische Mittel der Barockzeit, gibt Einblick in seine ganz persönliche Beschäftigung mit der Musik Bachs und erzählt überdies augenzwinkernd die ein oder andere Anekdote aus seinem Berufsalltag als Sänger.

Mit gleich drei Konzerten findet "Nachtaktiv" am Freitag, 2. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Hier bekommen die Besucher neben hochkarätigem Musikgenuss auch einen Einblick hinter die Klostermauern. Hochkarätig besetzt durch Professoren der Hochschule für Künste in Bremen, kommt beim Abschlusskonzert am Sonntag, 4. September, ein Kammerensemble auf die Konzertbühne. Beginn ist in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen um 16 Uhr.

Eintrittskarten für alle Konzerte sind ab sofort auch vor Ort im Klosterladen Roggenburg erhältlich. Konzerttickets können ebenso auf der Website des Festivals erworben werden: www.diademus.de. (AZ)