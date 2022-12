Roggenburg

vor 17 Min.

Kinder schreiben Weihnachtsbriefe an Seniorinnen und Senioren

Die Weihnachtspost-Aktion in Roggenburg ist ein Gemeinschaftsporjekt. Die Grundschule, die Kita, die Raiffeisenbank und der örtliche Gewerbeverband arbeiten hierfür zusammen.

Plus 140 Briefe haben Roggenburger Kinder in den letzten Wochen für die örtlichen Senioren und Seniorinnen geschrieben. Warum die Weihnachtspost-Aktion der Kommune wichtig ist.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

"Ich habe einen Engel gebastelt und ein Gedicht geschrieben", erzählte Drittklässler Luis über die Aktion, bei der die Grundschüler sowie Kinder aus den Kitas St. Sebastian und St. Marien Briefe für die Älteren gestaltet haben. "Engel an meiner Seite", so lautete das diesjährige Thema der Weihnachtspost, berichtete Sandra Anders-Hochenbleicher, die die Aktion vonseiten der Gemeinde im Rahmen der Initiative "Gut alt werden können in Roggenburg" ins Leben gerufen hat.

