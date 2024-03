Roggenburg

16:06 Uhr

Landfrauen setzen auf Zusammenhalt und Engagement

Plus Beim Landfrauentag in Roggenburg stehen Gesellschaft und prägende Ereignisse dieser Zeit im Fokus. Kreisbäuerin und Landesbäuerin sagen, was sie sich wünschen.

Von Manuela Rapp

"Ich mach das." Dieses Leitbild ist Grundlage des Bayerischen Bauernverbands. Was das bedeutet? Verantwortung übernehmen zum Beispiel. Oder Mut haben. Ein Miteinander entwickeln. Könnte diese Haltung eine Antwort sein auf die Frage, die beim Landfrauentag in Roggenburg gestellt wurde: "Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Welche Rolle kann der ländliche Raum dabei spielen?" Wie hochaktuell das Thema im Jahr 2024 werden würde, so Kreisbäuerin Christine Ade, hätte der Landesvorstand ihrer Organisation jedenfalls nicht gedacht, als man es schon vor längerer Zeit festgelegt habe.

"Ländliche Räume sind Wohn-, Arbeits- und Kulturräume in einem naturnahen Umfeld." Diese Definition gefällt Christine Ade am besten. Unverzichtbar sei dabei eine aktive Dorfgemeinschaft, um den Ort bewusst in Gegenwart und Zukunft zu gestalten. "Wir gestalten die Region mit unserem täglichen Tun und Handeln", sagte sie zur Rolle der bäuerlichen Familienbetriebe.

