Lastwagen fährt zu weit links: Außenspiegel werden beschädigt

Im Wald bei Ingstetten prallen die Außenspiegel von zwei entgegenkommenden Fahrzeugen aneinander. Eine Lastwagenfahrerin hält deshalb jedoch nicht an.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei gegen eine Frau, die am Freitagabend eine Kollision bei Ingstetten verursacht hat. Gegen 18.20 Uhr fuhr nach Polizeiangaben ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug von Ingstetten in Richtung Deisenhausen. Im Wald kam ein Lastwagen entgegen, der zu weit links fuhr. Deshalb prallten beide Außenspiegel zusammen und wurden stark beschädigt. Der Lkw fuhr daraufhin in Richtung Weißenhorn weiter.

Ein Familienangehöriger hielt den Lastwagen in Roggenburg an

Der junge Mann informierte einen Familienangehörigen telefonisch, welcher den beschädigten Lastwagen in Roggenburg anhalten konnte. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab die 48 Jahre alte Lastwagenfahrerin Im Zuge der weiteren Vernehmungen zu, gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben. Der Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (AZ)