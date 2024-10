Männergesangverein „Liederkranz“ Roggenburg feiert 150-jähriges Bestehen

Stehende Ovationen – was kann es mehr an Wertschätzung geben? Auf diese Weise zollte denn auch ein begeistertes Publikum dem Roggenburger Männergesangverein „Liederkranz“ 1874 seinen Respekt. Gemäß dem Motto des Abends „So alt – und doch so jung“ feierte sich der 150 Jahre alte Chor mit einem abwechslungsreichen Programm, das Tradition und Moderne unterhaltsam verband. Kurz gesagt: Dieses Jubiläumskonzert war erste Sahne.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Liederkranz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Männergesangverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis