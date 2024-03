Mann teilt Faustschläge auf Gaststättentoilette aus

Zwei Männer sind in Roggenburg aneinandergeraten. Gegen einen wird nun mit Verdacht auf Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

Zu einem handfesten Streit ist es am Wochenende auf einer Gaststättentoilette in Roggenburg gekommen. Wie die Polizei nun mitteilt, gerieten in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr zwei Männer, 27 und 33 Jahre alt, in Streit. Der Jüngere bedrohte den Älteren, schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein und verletzte ihn. Gegen den Mann ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der Körperverletzung. (AZ)