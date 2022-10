Hier sollen sechs neue Einfamilienhäuser entstehen

Der Roggenburger Gemeinderat befasst sich mit einer Bauvoranfrage für eine Fläche in Meßhofen. Die Parzellen sollen für Einheimische noch erschwinglich sein.

Auf einer ehemaligen Hofstelle in der Nordholzer Straße 39 in Meßhofen möchte ein Bauwerber sechs Einfamilienhäuser mit sechs Doppelgaragen bauen. Das Areal mit einer Gesamtgröße von rund 4800 Quadratmetern befindet sich teilweise im Hochwasservorranggebiet. Die Größe der Gebäude soll rund zwölf mal acht Meter betragen. Die Erschließung ist über eine neu zu bauende, vier Meter breite Straße geplant. In seiner jüngsten Sitzung befasst sich der Roggenburger Gemeinderat mit der Bauvoranfrage.

Hier ist der Lageplan. Foto: Gemeinde Roggenburg

Bürgermeister Mathias Stölzle sagte dazu: „Die Bebauung fügt sich in die Umgebung ein.“ Die Grundstücke seien rund 500 Quadratmeter groß und kompakt. Die Gesamtfläche gehört der Gemeinde. Deren Intension: Die Parzellen sollen für Einheimische noch erschwinglich sein. „Die Grundstücks- und Baupreise entwickeln sich unerfreulich“, fügte das Gemeindeoberhaupt hinzu.

Die Vermarktung der Grundstücke in Meßhofen ist für 2023 vorgesehen

Verlegt werden müsste der Regenwasserkanal in die geplante Erschließungsstraße. Zulässig wäre ebenfalls die Erhöhung außerhalb der Regenrückhaltefläche auf das Niveau der Nordholzer Straße. Auch könnte die dem Hochwasservorranggebiet zugeordnete Grundstücksfläche als Garten genutzt werden. All diese Aspekte bat der Bauwerber im Gemeinderat abzuklären.

Auf die Frage von Thomas Franke, ob es denn Anfragen für Bauplätze gebe, antwortete der Bürgermeister: „Sie werden immer dringend gesucht.“ Wie Stölzle auf Nachfrage mitteilte, ist die Vermarktung der Grundstücke für 2023 vorgesehen.