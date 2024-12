Lost Place in Meßhofen: Aus dem beliebten „Sommerkeller“ wurde eine Geisterwirtschaft

Vergessene Orte gibt es einige in der Region. Sie erzählen Geschichten von untergegangenen Industrieanlagen, vergangenem Reichtum und manchmal sind es auch eiserne oder steinerne Spuren globaler Konflikte, die im Abseits vor sich hinrotten. Wir stellen in loser Folge ein paar dieser seltsamen Relikte vor, für die sich der englische Begriff „Lost Places“ eingebürgert hat, der korrekterweise „Abandoned Places“ heißen müsste. Heute: Die Kellerwirtschaft in Meßhofen.

