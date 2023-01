Roggenburg

06:00 Uhr

Mit diesen Angeboten unterstützt Roggenburg Seniorinnen und Senioren

Plus Ältere Menschen sollen in Roggenburg möglichst lange ein eigenständiges Leben führen können. Die Quartiersmanagerin berichtet, was konkret dafür getan wird.

Von Manuela Rapp

Der demografische Wandel ist auch in Roggenburg spürbar: Die Zahl der älteren Bürgerinnen und Bürger wächst. Von den rund 2700 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) sind knapp mehr als 500 älter als 65 Jahre. In der Gemeinde kümmert sich Sandra Anders-Hochenbleicher um alles, was damit zu tun hat. "Gut alt werden können in Roggenburg" nennt sich dieser Strategieprozess. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Quartiersmanagerin einen Überblick über die Angebote des vergangenen Jahres 2022 gegeben.

