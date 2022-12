Roggenburg

06:30 Uhr

Mit Zuschüssen will Roggenburg Trinkwasserleitungen sanieren

Auf mehreren Abschnitten sollen in Schießen, Schleebuch und Biberach veraltete Trinkwasserleitungen durch neue ersetzt werden.

Plus Auf eine halbe Million Euro werden die Kosten für den Austausch von Trinkwasserleitungen in Roggenburg geschätzt. Die Gemeinde rechnet mit hohen Zuwendungen.

Von Manuela Rapp

Um sich Zuschüsse für die Sanierung von Trinkwasserleitungen zu sichern, muss die Gemeinde Roggenburg noch in diesem Jahr den dafür notwendigen Antrag beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth einreichen. Einstimmig hat der Gemeinderat sein Okay dafür gegeben. Die Entscheidung, ob die Maßnahmen dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, stand aktuell nicht auf der Agenda des Gremiums. "Falls wir das machen, können wir diese Mittel abgreifen", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Redaktion.

