Roggenburg

vor 56 Min.

Motto "Licht im Dunkeln": Kinder schreiben Briefe an Senioren

Plus In Roggenburg bekommen alte Menschen wieder Weihnachtspost. Die generationenübergreifende Aktion aus der Corona-Zeit sei mittlerweile zum Selbstläufer geworden.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Viel Weihnachtsfreude, eingepackt in einer kleinen Tüte: Seit der Corona-Zeit schreiben Roggenburger Grundschulkinder Briefe an ältere Menschen über 80 Jahre, malen für sie, in den beiden Kindertagesstätten in Biberach und Schießen wird für sie gebastelt. 140 Empfängerinnen und Empfänger dürfen sich heuer darüber freuen. Und noch mehr Freiwillige sind beteiligt: Die Katholische Landjugendbewegung Biberach-Roggenburg-Schießen bringt die Weihnachtspost persönlich ins Haus, Mütter von Grundschulkindern haben die Tüten zusammengestellt.

"Generationenübergreifend" nennt Sandra Anders-Hochenbleicher diese Idee, die sie seitens der Gemeinde im Rahmen der Initiative "Gut alt werden können in Roggenburg" ins Leben gerufen hat. Als Sponsor steuert die Landkäserei Herzog dieses Jahr ein Schmankerl bei. "Die Senioren sollen nicht vergessen werden", sagt die Quartiersmanagerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen