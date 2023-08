Müllreform: Worum sich Roggenburg auch künftig selbst kümmern will

Von 2026 an wird der Landkreis Neu-Ulm für die Abfallwirtschaft in Roggenburg zuständig sein. Bestimmte Leistungen bleiben aber in der Hand der Gemeinde.

Der Landkreis Neu-Ulm wird vom Jahr 2026 an – wie in vielen anderen Landkreiskommunen auch – für die Abfallwirtschaft in Roggenburg zuständig sein. Dieser Rückübertragung hatte der Gemeinderat bereits vor einiger Zeit zugestimmt. Dennoch werden bestimmte Leistungen im abfallwirtschaftlichen Kontext weiterhin in der Hand der Gemeinde bleiben. Sie wurden bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums einstimmig verabschiedet.

Den Wertstoffhof in Biberach möchte die Gemeinde nicht mehr selber betreiben

So wird der Bauhof auch zukünftig die Standplatzreinigung der Glas- und Papiercontainer in Eigenregie vornehmen. Dafür, so erläuterte Bürgermeister Mathias Stölzle, erhalte die Gemeinde eine von der Einwohnerzahl abhängige Pro-Kopf-Pauschale. Das gelte ebenfalls für das Einsammeln wilder Müllablagerungen. „Wir sind schlagkräftiger als der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises oder damit beauftragte kommunale Dienstleister“, hob der Ortschef die Vorteile einer Entsorgung durch gemeindeeigenes Personal hervor. Freilich stehen beide Entscheidungen unter dem Vorbehalt „hinsichtlich der Höhe der Beistandsleistung“, wie es in der Sitzungsvorlage steht. Das heißt konkret: Es hängt von der Höhe der Vergütungspauschale durch den Landkreis ab.

Nicht bewerben will sich die Kommune für die Betriebsführung des Wertstoffhofes in Biberach ab 2026. Diese solle der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm oder ein von ihm beauftragter Dienstleister übernehmen.