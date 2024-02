Nach fünf Jahren Pause findet wieder ein Ostermarkt in Roggenburg statt

Bewährtes Konzept, aber ein anderer Platz: 50 Aussteller bieten am Wochenende Osterschmuck sowie Kunsthandwerk im Klostergasthof und im Außenbereich an.

2019 hätte niemand gedacht, dass bis zum nächsten Ostermarkt so viel Zeit vergehen würde. Bei der beliebten Veranstaltung in Roggenburg fiel die Corona-Zwangspause besonders lange aus. Nach fünf Jahren können sich Interessierte am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März, nun wieder nach der passenden Dekoration für das Osterfest umschauen.

Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher kamen im März 2019 ins Haus für Kunst und Kultur im Prälatenhof. 75 Stände waren dort aufgebaut, der Markt war wie erwartet ein Publikumserfolg. Bei der diesjährigen Auflage werden es weniger Stände sein: Ungefähr 50 Aussteller haben sich nach Angaben von Annika Stucke vom Kulturbüro des Bildungszentrums für Familie, Umwelt und Kultur angemeldet. Das Konzept des Marktes sei unverändert, allerdings sei die Örtlichkeit diesmal eine andere, sagt sie.

Der Ostermarkt in Roggenburg ist jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet

Im Festsaal des Klostergasthofs sowie im Außenbereich beim Klosterladen präsentieren die Ausstellenden an den beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr ihre Produkte an dekorativ geschmückten Ständen. Zur Auswahl stehen aktueller und traditioneller Osterschmuck wie Ostereier und -kerzen, Gestecke, Ostergebäck und Pralinen sowie verschiedenes Kunsthandwerk wie Schmuck, Holz-, Filz-, Keramik- und Betonarbeiten. Der Eintritt ist frei.

Wer möchte, kann bei dieser Gelegenheit auch den Klosterladen besuchen. Dort ist neben speziellen Angeboten und Geschenken für Ostern auch österliche Literatur erhältlich. (jsn)