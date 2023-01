Neue Homepage: Roggenburg wird ein Stück digitaler

Plus Die Gemeinde Roggenburg hat ihren Internetauftritt überarbeiten lassen. Neben einer veränderten Optik bietet die Homepage auch neue Funktionen.

Flotter, moderner, neu gefasst und überarbeitet – so charakterisiert Bürgermeister Mathias Stölzle die neue Homepage der Gemeinde Roggenburg. Sie ist unter roggenburg.de im neuen Design im Internet abrufbar. "Unser digitales Rathaus ist durchaus sehenswert", urteilte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Den Vergleich mit anderen Kommunen brauche man nicht zu scheuen. Zumal der Internetauftritt neue Funktionen für die Bürgerinnen und Bürger bietet.