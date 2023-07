Neuer Trinkwasserbrunnen in Biberach: Roggenburg nimmt Darlehen auf

Um einen Brunnen in Biberach neu aufzubauen, stellt die Gemeinde Roggenburg die finanziellen Weichen.

Für den Rück- und Neubau des Trinkwasserbrunnens in Biberach wird die Gemeinde Roggenburg nach einstimmigem Beschluss bei der jüngsten Ratssitzung zwei Darlehen aufnehmen. Zum einen geht es um einen Kredit über 286.000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer zehnjährigen Zinsbindung. Mit ihm soll der Eigenanteil der Gemeinde an der Maßnahme langfristig finanziert werden, so Bürgermeister Mathias Stölzle. Der Betrag soll abgerufen werden, wenn die Baumaßnahme begonnen hat. Zum anderen handelt es sich um ein variables Darlehen über rund 668.000 Euro. Es kann abhängig vom Fortschritt der Bauarbeiten abgerufen werden. Damit, so das Ortsoberhaupt, werde die staatliche Förderung vorfinanziert. (nuel)