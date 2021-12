Pferdesportverein bekommt Zuschuss für Lehrpfad in Roggenburg

Plus Der Erlebnislehrpfad soll Kindern an zehn Stationen Wissen über die heimische Tierwelt vermitteln. Der Roggenburger Gemeinderat bezuschusst das Projekt des Vereins.

Rund 3300 Euro an Zuschüssen hat der Roggenburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem örtlichen Pferdesportverein (PSV) für zwei neue Vorhaben zugesagt: den Bau eines ökologischen Erlebnislehrpfads und einen barrierefreien, öffentlichen Pferdewaschplatz. Der Pfad soll kostenfrei nutzbar sein und die Vielfalt der Natur erlebbar machen. Es handelt sich bei der Idee des PSV Roggenburg aber nicht um ein Pferdesportangebot, sondern um eines für alle Interessierten, insbesondere Familien mit Kindern. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen aus der Umgebung sowie dem Roggenburger Bildungszentrum sollen den Pfad nutzen.