Radfahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr: Hubschrauber im Einsatz

Trotz Helm wird ein Radfahrer bei einem Unfall nahe Roggenburg so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber zum Einsatz kommen muss.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 78 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit dem Fahrrad zugezogen. Gegen 16 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pedelec in einer kleinen Gruppe auf der Straße von Roggenburg in Richtung Meßhofen.

Auf der abschüssigen Strecke vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Die Polizei Weißenhorn berichtet, dass bei dem Sturz keine Fremdeinwirkung im Spiel war. Obwohl der Senior einen Fahrradhelm trug, erlitt er so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. (AZ)