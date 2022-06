Radfahrerin stürzt bei Roggenburg und verletzt sich schwer

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Sturz nahe Roggenburg so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.

Eine Radfahrerin hat sich bei Roggenburg schwer an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 50-Jährige am Sonntagvormittag auf einem gekiesten Feldweg westlich von Roggenburg-Meßhofen, in unmittelbarer Nähe der Illertisser Straße, von ihrem Pedelec.

Ein zweiter Fahrradfahrer war nicht am Unfall beteiligt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankhaus. (AZ)