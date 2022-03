Rentner fällt in Roggenburg auf einen Trickbetrüger herein

Ein Senior wollte in Roggenburg hilfsbereit sein. Doch er tappte in eine Falle - und ist jetzt Geld los.

Ein Rentner ist in Roggenburg auf eine Betrugsmasche hereingefallen: den sogenannten Wechselfallentrick. Ein bislang Unbekannter bat den 85-Jährigen am Dienstagmittag vor der Klostergaststätte darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior willigte ein und öffnete seinen Geldbeutel. Der Betrüger warf darauf ein Zwei-Euro-Stück in die Münztasche des Geldbeutels und nahm sich selbstständig das Wechselgeld heraus. Dann ging er in Richtung Klosterparkplatz davon.

Betrug in Roggenburg: Die Polizei sucht Zeugen

Kurze Zeit später stellte der Rentner fest, dass aus einem Geldbeutel alle Scheine fehlten, und verständigte die Polizei. Die folgende Fahndung führte leider nicht zum Erfolg.

Der Senior beschreibt den Täter laut Polizeibericht so: etwa 30 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit schwarzem kürzeren Haar, osteuropäischem Akzent und bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Oberteil. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)