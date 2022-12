Roggenburg

vor 50 Min.

Neuer Anbau: Restaurant Alte Mühle am See schafft mehr Platz für Gäste

Die Eigentümer Petra und Johannes Schmid (von links), Wirt Patrick Smrekar mit Freundin Corinna Wimmer und Mutter Evi Smrekar im neuen Anbau des Restaurants Alte Mühle am See.

Plus Binnen fünf Jahren hat Patrick Smrekar seinen Gastro-Betrieb am Roggenburger Weiher kontinuierlich erweitert - dank guter Zusammenarbeit mit den Eigentümern.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Auf den Tag genau fünf Jahre nach der Eröffnungsfeier für sein Event-Lokal in der Alten Mühle in Roggenburg hat Patrick Smrekar mit seiner Familie und geladenen Gästen auf einen weiteren großen Schritt angestoßen. Durch einen neuen Anbau vergrößerte sich der Gastraum seines Restaurants Alte Mühle am See deutlich: Rund 100 Plätze stehen dort nun zur Verfügung. Es ist der Abschluss eines vierten Bauabschnitts im Gastronomiebetrieb des 29-Jährigen.

