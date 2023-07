Roggenburg

Roggenburg arbeitet mit Musikschule Weißenhorn zusammen

Die Gemeinde Roggenburg beteiligt sich an den Kosten der Musikschule Weißenhorn.

Plus Will sich Roggenburg an den Kosten der Musikschule Weißenhorn beteiligen? Diese Diskussion wird im Gremium intensiv geführt - mit einem knappen Ergebnis.

Von Manuela Rapp

Die Abstimmung war knapp. Seit längerem wird in Roggenburg diskutiert, wie und ob sich die Gemeinde an den Kosten der Musikschule Weißenhorn, dessen Träger die Stadt Weißenhorn und der Markt Pfaffenhofen sind, beteiligen soll. Denn: „Etwa 30 Schülerinnen und Schüler aus Roggenburg werden dort aktuell unterrichtet und belegen circa acht Jahreswochenstunden“, erklärte Bürgermeister Mathias Stölzle im jüngsten Gemeinderat. Sie bezahlen den erhöhten Tarif für auswärtige Schüler. Dieser sei nicht kostendeckend, so Stölzle. Die Unterdeckung beziffere die Musikschule auf rund 500 Euro pro Jahreswochenstunde. Weißenhorn und Pfaffenhofen übernehmen dieses Defizit bislang. Dies habe nun die kommunale Rechnungsprüfung beanstandet.

„Die Musikschule äußert den Wunsch nach Vollmitgliedschaft unserer Gemeinde“, sagte der Bürgermeister. Das gebe der Haushalt nicht her. Er wolle aber auch nicht, dass die Nachbarkommunen die Kosten für Roggenburg mitübernehmen. „Im schlimmsten Fall nimmt die Schule nur noch begrenzt Schüler aus unserer Gemeinde auf.“ Da sich mittlerweile abzeichne, dass die örtlichen Musikvereine auf Dauer die Ausbildung des Musikernachwuchses nicht mehr mit eigenen Kräften und mit den eingesetzten Honorarkräften stemmen könnten, bestünde eine Möglichkeit darin, mit der Musikschule eine entsprechende Kooperation einzugehen, wie das bereits verschiedene Musikvereine anderer Kommunen praktizieren.

