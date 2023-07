Roggenburg

18:30 Uhr

Roggenburg braucht dringend mehr Kita-Plätze

Die Gemeindeverwaltung Roggenburg will prüfen, ob sich Räume im Pfarrhof in Schießen für die Nutzung als Kindergarten eignen.

Plus Im nächsten Kindergartenjahr fehlen in der Gemeinde Roggenburg Betreuungsmöglichkeiten. Die Kita-Leitungen stellen ihre Wunschmodelle vor.

Von Manuela Rapp

Was tun, wenn mindestens 15 Plätze für das Kindergartenjahr 2023/24 fehlen? Dieses Problem hat die Gemeinde Roggenburg gerade. Ebenfalls werde die Zahl der sogenannten I-Kinder – das sind Mädchen und Buben mit erhöhtem Förderbedarf – signifikant ansteigen, heißt es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Christine Harder, Leiterin der Kindertagesstätte St. Marien in Schießen, schlägt deshalb vor, eine Regelgruppe mit 25 Kindern in ihrem Kindergarten in eine Integrativgruppe mit 15 Plätzen umzuwidmen und parallel dazu eine Naturgruppe mit 15 Plätzen am Standort zu eröffnen.

In der Mai-Sitzung des Gremiums hatten die beiden Kindergartenleiterinnen aus Biberach und Schießen die aktuelle Belegsituation vorgestellt. Die Verwaltung war beauftragt worden, diese Überlegungen zu prüfen. Was die Kosten anbelangt, so seien laut Sitzungsvorlage die individuellen Buchungszeiten der Kinder maßgeblich, um den erforderlichen Personalbedarf zu ermitteln. Davon hänge wiederum die Berechnung der Personalkosten und der Finanzierung ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

