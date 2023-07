Roggenburg

Roggenburg engagiert sich auch in Zukunft für den fairen Handel

Plus Die Gemeinde hat für weitere zwei Jahre das Fairtrade-Siegel erhalten. Neben gerecht entlohnten Lebensmitteln setzen die Verantwortlichen auf Vorträge und einen generellen Denkanstoß.

Von Manuela Rapp

Ob es der Kaffee ist, der in der Verwaltung ausgeschenkt wird oder die Schokolade im Schreibtisch des Bürgermeisters: All das gehört dazu, wenn man zu den Fairtrade-Towns gehört. So wie die Gemeinde Roggenburg. Nun wurde sie für weitere zwei Jahre rezertifiziert. Denn: Es handelt sich um eine Auszeichnung auf Zeit, um die sich die Kommunen stets aufs Neue bewerben müssen. „Es ist nicht das Siegel, das in die Breite ausstrahlt, es ist der Nachhaltigkeitsgedanke“, brachte es die Umweltreferentin des Bildungszentrums, Dörthe Fischer, bei einem kleinen Festakt auf den Punkt.

Doch was bedeutet Fairtrade eigentlich? Einfach erklärt, geht es darum, dass Menschen in oft ärmeren Ländern einen fairen Anteil vom Verkaufserlös ihrer Waren erhalten und unter guten Bedingungen arbeiten können. Um als Fairtrade-Town zertifiziert zu werden, müssen fünf Kriterien erfüllt sein, wie Martina Gröger von der Verwaltung auf Nachfrage erläutert. Dazu gehören, um mal zwei zu nennen, unter anderem ein Ratsbeschluss sowie die Bildung einer sogenannten Steuerungsgruppe aus den drei Bereichen: Politik/Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

