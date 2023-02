Roggenburg

vor 37 Min.

Roggenburg erhöht die Kitagebühren

Die Kitagebühren in Roggenburg werden erhöht.

Plus Der Gemeinderat hat neue Richtlinien beschlossen. Demnach gilt in Zukunft in Krippen und Kindergärten ein Grundbeitrag, danach wird pro Stunde abgerechnet.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Die Kitagebühren in Roggenburg werden teurer: Ab 1. September 2023 will die Gemeinde Roggenburg einen Grundbeitrag und einen Zeitbeitrag bei den Kindergartengebühren einführen. Der Grundbeitrag wird unabhängig von den gebuchten Zeiten erhoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen