Roggenburg will Energiewende im Ort selber steuern

Plus Welche Flächen sind geeignet für erneuerbare Energien und wer darf diese betreiben? Diese Fragen will Roggenburg mithilfe eines Kriterienkatalogs festlegen.

Die Energiewende aktiv gestalten: Das möchte die Gemeinde Roggenburg mit einem Energiemix aus Solarstrom und Windkraft, der auf Gemeindegebiet erzeugt werden soll. Langfristiges Ziel ist dabei die umfassende Versorgung der Bevölkerung. Neben Dachflächen hat die Kommune dabei gezielt auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Auge. Weil für solche Solarparks im Außenbereich ein Bebauungsplan notwendig ist, will der Gemeinderat anhand eines von der Verwaltung selber erarbeiteten Kriterienkatalogs entscheiden, unter welchen Voraussetzungen diese ermöglicht werden sollen.