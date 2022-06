Auto fährt auf Gartenmauer in Schießen: 67-Jähriger wird verletzt

Ein Autofahrer verliert beim Abbiegen in Schießen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Polizei vermutet, dass der Mann ein medizinisches Problem hatte.

Vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalls hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in Schießen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilt, bog der 67-Jährige mit seinem Pkw gegen 13.40 Uhr von der Stoffenrieder Straße in die Biberacher Straße ab. Unmittelbar danach kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Gartenmauer sowie eine Hecke und blieb schließlich auf der Mauer stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (AZ)