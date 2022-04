Roggenburg-Schießen

Phosphorbelastung: Kläranlage in Schießen muss nachgerüstet werden

Die Kläranlage in Schießen muss nachgerüstet werden, um die Phosphorbelastung zu reduzieren.

Plus Damit die Reinigungsanlage weiterhin die gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann, muss die Gemeinde Roggenburg erst mal Geld in die Hand nehmen.

Die Phosphorbelastung der Kläranlage in Schießen ist stetig gewachsen. Dies resultiert nach den Worten von Bürgermeister Mathias Stölzle zum einen aus einem Wachstum der Bevölkerung, zum anderen aus einer Zunahme der gewerblichen Einleitungen. Außerdem habe die Konzentration der Schmutzfrachten stark zugenommen. Bislang habe man provisorisch sogenannte Fällmittel – in diesem Fall Eisen III Chlorid – hinzugegeben, damit die gesetzlichen Vorgaben befolgt werden konnten. „Wir halten alle Grenzwerte ein“, betonte der Ortschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

