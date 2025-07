Unbekannte haben das Ortsschild von Schießen gestohlen. Erst im Februar war die Tafel an der Ortseinfahrt aus Richtung Unteregg entwendet worden, in der Zwischenzeit besorgte die Gemeinde Roggenburg Ersatz. In den vergangenen beiden Wochen ist auch das neue Schild verschwunden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Roggenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsschild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortseinfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis