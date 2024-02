Roggenburg-Schießen

"Wir brauchen Bauplätze": Baugebiet in Schießen wird jetzt größer

Plus Der Roggenburger Gemeinderat spricht sich für die Vergrößerung eines geplanten Baugebiets in Schießen aus. Auch in Sachen Naturkindergarten tut sich etwas.

Ein schon länger geplantes Baugebiet im Süden von Schießen wird größer gefasst. Der Roggenburger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Antrag einer Eigentümergemeinschaft eines angrenzenden Grundstücks befürwortet. Dieser sieht vor, die Fläche in die aktuell vorgesehene Bauleitplanung für den Bereich „In der Klosterschlucht“ in Schießen einzubeziehen, „sofern ein Grunderwerb zu vertretbaren Konditionen möglich ist“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Der Gemeinderat hat nach Angaben der Verwaltung schon längere Zeit über dessen Größe diskutiert. Zuletzt sei eine Beschränkung auf wenige Bauplätze angedacht worden. Die Meinungen im Gremium über die Vergrößerung des bisher vorgesehenen Baugebiets waren eindeutig. Dazu einige Beispiele: „Wir brauchen Bauplätze“, sagte Josef Müller. Alle Gemeinderäte seien damit einverstanden. „Das ist für die Entwicklung von Roggenburg und Schießen die richtige Größe für ein Baugebiet“, urteilte Dieter Rittler. Bauland für junge Leute sei nötig. „Ich sehe Sinn darin“, sagte Joachim Graf hinsichtlich einer „strategischen Entwicklung des Ortes“. Wenn man das Grundstück bekommen könne, sollte man es grundsätzlich überplanen. Die bedarfsgerechte Vermarktung des Baugebietes nannte er eine Herausforderung.

