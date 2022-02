"Schluss mit Hunger!": Ausstellung informiert über weltweites Problem

Eine Wanderausstellung der Welthungerhilfe ist aktuell in Roggenburg zu sehen. Es geht um Hunger, der weltweit Millionen von Menschen bedroht.

Während in Deutschland jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln im Müll landen, kämpfen anderswo ganze Länder mit verheerenden Hungersnöten. Nur eines von vielen Beispielen: Somalia. Dort herrscht aktuell eine extreme Dürre, es ist bereits die dritte innerhalb eines Jahrzehnts. Laut Prognosen sind in dem Land bis zum kommenden Mai 4,6 Millionen Menschen von Hunger bedroht. In einer Ausstellung in Roggenburg erfahren interessierte Besucher nun mehr über die humanitären Katastrophen, die weltweit durch Hunger ausgelöst werden.

Ausstellung der Welthungerhilfe ist in Roggenburg zu sehen

Unter dem Titel „Schluss mit Hunger!“ informiert die Welthungerhilfe in einer Wanderausstellung über die Ernährung der Weltbevölkerung. Die Ausstellung ist bis zum 1. April im Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur in Roggenburg zu sehen. Im Fokus steht dabei die Nahrungsmittelknappheit in Afrika. Besonders bedroht sind aktuell die Länder am Horn von Afrika.

Die Ausstellung ist das Produkt einer Reise junger Preisträgerinnen und Preisträger eines Film- und Foto-Wettbewerbs nach Uganda. Neben der Information regt diese Ausstellung auch zur Auseinandersetzung mit den eigenen Essgewohnheiten und der Hungerproblematik an und fordert so zum Handeln auf, schreibt das Familienzentrum in einer Pressemitteilung zum Start der Ausstellung.

Verschiedene Aspekte von Hungerkatastrophen

Aufgeteilt in vier Themenbuchten widmet sie sich verschiedenen Aspekten der Versorgung mit Lebensmitteln. Zusätzlich informiert ein erstes Roll-Up über die Arbeit und die Ziele der Welthungerhilfe, welche vor allem auf langfristige Zusammenarbeit und Veränderungen der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut führen, setzt.

Die gelbe Themenbucht beschäftigt sich mit dem Titel „Schluss mit Hunger!“, aufgeteilt in die Fragen: „Was isst du heute Mittag?“, „Wo kommt dein Essen her?“ und „Warum bleiben täglich so viele Teller leer?“.

In der braunen Themenbucht „Recht auf Nahrung/Ernährungssicherheit“ wird die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Kleinbauern durch die Welthungerhilfe erläutert. Für die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe können unter anderem auch klimatische Veränderungen eine enorme Bedrohung darstellen.

Der Wert des Wassers für die Lebensumstände der Menschen in Afrika wird in der blauen Themenbucht beleuchtet. Schließlich widmet sich eine Themenbucht noch der Rolle der Mädchen und Frauen für die Lebenssituationen in Afrika. (AZ)