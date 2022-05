Roggenburg

06:30 Uhr

Sonne, Wind, Biogas: Das plant Roggenburg in Sachen Energie

Plus Die Gemeinde Roggenburg sucht Flächen für Photovoltaik. Bürgermeister Stölzle sieht noch weitere Möglichkeiten. Er hofft auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Von Manuela Rapp

Für Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle ist das Thema Erneuerbare Energien eine Herzensangelegenheit. "Wir werden uns richtig anstrengen", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Einiges hat sich in den vergangenen Jahren schon getan. Doch in den beiden kommenden Jahren soll noch deutlich mehr Energie in Roggenburg erzeugt werden.

