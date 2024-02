Startklar für das Abenteuer Ponyhof in Roggenburg

Plus Ein neues Angebot des PSV Roggenburg richtet sich vor allem an Kinder, die Berührungsängste haben oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht reiten können.

Das „Abenteuer Ponyhof“ wartet in Roggenburg. Tamara Spreng macht schon mal Lust darauf: „Alles dreht sich ums Pony und ein bisschen Abenteuer“, sagt die Trainerin beim örtlichen Pferdesportverein (PSV). „Es geht nicht ums Reiten, vielmehr um alles drumherum“, konkretisiert sie. „Spiel und Spaß stehen im Vordergrund.“ Los geht es am Dienstag, 5. März, um 16.30 Uhr.

Das Vorstandsmitglied verdeutlicht, an wen sich das neue Angebot des Vereins richtet: „Wir denken dabei an städtische Kinder, die vielleicht Berührungsängste haben“, sagt sie. Es geht den Veranstaltern auch um Inklusion, um Mädchen und Buben, die aus gesundheitlichen Gründen nicht reiten können. Aber natürlich dürften sich alle interessierten Kinder anmelden. „Wir möchten frühzeitig einen Zugang zum Thema Pferd schaffen“, fasst Tamara Spreng zusammen.