Tempolimit in Biberach: Gemeinderat will nach zweiter Messung entscheiden

Bürgern fordern, die Geschwindigkeit in der Weiherstraße in Biberach zu beschränken. Erste Messwerte zeigen, wie schnell dort einzelne Autos unterwegs sind.

Ob eine Beschränkung der Geschwindigkeit in der Biberacher Weiherstraße kommen wird, will der Roggenburger Gemeinderat nach einer erneuten Geschwindigkeitsmessung im April entscheiden. Dies teilte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Es gibt einen Bürgerantrag, das Tempo dort zu reduzieren.

Der höchste gemessene Wert lag bei 176 Kilometern pro Stunde

Bereits von 1. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 hatte auf Höhe der Weiherstraße 11 eine erste Verkehrsmessung stattgefunden. In den ersten beiden Wochen bis zum 12. Dezember sind laut der Auswertung, die der Bürgermeister im Gremium vorstellte, rund ein Drittel der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mehr als 50 Kilometer pro Stunde (km/h) gefahren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei sage und schreibe 176 km/h. In der zweiten Messperiode von 13. Dezember bis Anfang Januar haben nur 0,6 Prozent der Fahrzeuge das Tempolimit überschritten. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 103 km/h. (nuel)