VdK Roggenburg feiert 75 Jahre Gemeinschaft und Hilfe

Plus Der Ortsverband Roggenburg des Sozialverbands VdK berät seit 75 Jahren Menschen, die Unterstützung brauchen. Die Aktivitäten sind vielfältiger geworden.

Natürlich werden zum großen Fest auch Ansprachen gehalten. Doch hauptsächlich gehe es am Sonntag, 12. März, um Freude, Feiern und das Zusammensein, sagt Christiane Bader. Die Gemeinschaft sei eben ein wichtiger Teil des VdK. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war der Sozialverband in Roggenburg aktiv. Nun feiert der Ortsverband unter dem Vorsitz von Bader sein 75-jähriges Bestehen, passend dazu spielt die Trachtenkapelle Schießen Melodien aus 75 Jahren. Der VdK Roggenburg ist ziemlich aktiv, mit seinen verschiedenen Angeboten gelingt es ihm, stetig neue Mitglieder anzulocken.