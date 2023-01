Roggenburg

Viel Lob für die Premiere der Hochzeitsmesse in Roggenburg

Plus Die erste Messe rund ums Heiraten in Roggenburg kommt bei Ausstellern und Besuchern gut an. Die Heiratswilligen schätzen an dem Konzept eines ganz besonders.

Von Manuela Rapp

Darf es ein Gläschen Sekt sein, ein Häppchen Fingerfood? Der Eintritt zur 1. Roggenburger Hochzeitsmesse beginnt schmackhaft. Wer Appetit hatte, sich rund ums Thema „Traumhaft heiraten“ zu informieren, der war am Sonntag in den Räumen des Klostergasthofs am richtigen Ort. Von der Papeterie bis zum Fotografen, vom Kaffee bis zum Kellner, von der Tanzschule bis zu den Ringen blieb kein Wunsch offen. „Es ist gemütlich angelaufen und genauso wollten wir das auch“, erklärte Veranstalterin Marianne Müller am frühen Nachmittag. Über die Premiere ihrer Hochzeitsmesse sagt sie: „Die Vorbereitungen liefen reibungslos, die Aussteller sind flexibel.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

