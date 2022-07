Roggenburg

06:15 Uhr

Vom Familienstützpunkt hat bereits ein Drittel aller Familien profitiert

Lokal Die Einrichtung in Roggenburg unterstützt auch Familien in Holzheim, Pfaffenhofen und Weißenhorn. Das Angebot wird stark genutzt - und könnte erweitert werden.

Von Manuela Rapp

Gute Nachrichten für den Familienstützpunkt Roggenburg, Holzheim, Pfaffenhofen und Weißenhorn: Die Gemeinde Roggenburg will die Zusammenarbeit mit der vom ASB-Kreisverband Neu-Ulm getragenen Einrichtung ab dem kommenden Jahr unbefristet fortsetzen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. "Die Einrichtung hat sich in allen vier Kommunen sehr gut etabliert", sagte Bürgermeister Mathias Stölzle.

