Roggenburg

vor 49 Min.

Was macht eigentlich eine Brot-Sommelière?

Julia Raup, Jennifer Dreier, Petra Gerlauer, Brigitte Gonnermann, Christian Hörmann und Brot-Sommelière Maria Prinz in ihrer Bäckerei in Roggenburg.

Plus Maria Prinz von der Bäckerei Hörmann in Roggenburg ist seit wenigen Wochen Brot-Sommelière. Gemeinsam mit Kindern aus der Region entwickelte sie ein Gemüsebrot.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Jedes Jahr bildet das Deutsche Brotinstitut "Experten für Brot und Botschafter der Deutschen Brotkultur" aus. Ende April hat das Institut den aktuellen Jahrgang ausgezeichnet. Mit dabei: Maria Prinz, die Inhaberin der Roggenburger Bäckerei Hörmann. Dafür ist sie im vergangenen Jahr mehrmals nach Weinheim im Nordwesten Baden-Württembergs gefahren, um sich in verschiedenen Disziplinen schulen zu lassen. Zurück in ihrer Backstube erzählt sie mit spürbarer Leidenschaft, was sie viele Jahre nach ihrer Meisterprüfung noch alles über Brot lernen konnte.

Nur etwa 250 solcher Brot-Sommeliers gebe es weltweit, sagt Prinz. Ferner sei sie erst die elfte Frau überhaupt, die den Titel tragen dürfe. Ähnlich der Ausbildung zum Weinsommelier werden die Anwärterinnen und Anwärter vom Deutschen Brotinstitut in den Bereichen Sensorik, Brot-Historie und Marketing unterrichtet. Besonders interessant sei für die Roggenburger Bäckermeisterin gewesen, mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus ganz Deutschland die Unterschiede der regionalen Brot-Spezialitäten herauszuarbeiten.

