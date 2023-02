Wasser wird teurer: Auch Roggenburg verlangt jetzt eine Grundgebühr

Plus Anders als die meisten Kommunen im Kreis Neu-Ulm hatte Roggenburg bislang nur Verbrauchsgebühren verlangt. Das wird sich jetzt für Bürgerinnen und Bürger ändern.

„Wollen wir generell eine Grundgebühr für die Wasserversorgung angehen?“, fragte Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dabei brachte er zwei Varianten ins Spiel: Entweder 33 oder 50 Prozent der kalkulatorischen Kosten sollen über sie abgerechnet werden.