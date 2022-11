Warum die Wassergebühren in Roggenburg neu berechnet werden

Plus Roggenburgs Bürgermeister erläutert die Hintergründe für steigende Kosten bei der Wasserversorgung. Mehrere Faktoren beeinflussen die Gebührenkalkulation.

Die Wassergebühren von 2023 bis 2025 müssen in Roggenburg neu kalkuliert werden. Es gebe eine Kostenentwicklung, die bei der Berechnung Ende 2021 noch nicht absehbar gewesen sei, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Beim aktuellen Gebührensatz bringen diese Änderungen eine Unterdeckung mit sich.“