Roggenburg/Weißenhorn

18:00 Uhr

Balkonkraftwerke sind gefragt: Was bringt eine solche Anlage?

Plus Weißenhorn und Roggenburg haben ein Förderprogramm für sogenannte Balkonkraftwerke. Ein Nutzer aus Schießen zeigt, was unter dem Strich dabei herauskommt.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Den Standort der Anlage hat Manfred Rall ganz bewusst ausgesucht. "Da ist den ganzen Tag Sonne", sagt er beim Blick auf die beiden Solarmodule, die auf dem Dach des Geräteschuppens in seinem Garten installiert sind. Im Mai 2022 hat der 51-Jährige aus Schießen das Balkonkraftwerk in Betrieb genommen. Da inzwischen mehr als ein Jahr vergangen ist, kann er gut Bilanz ziehen. "Es bringt meiner Meinung nach wirklich was", sagt er. Bundesweit erleben die kleinen Kraftwerke derzeit einen regelrechten Boom.

Für gewöhnlich bestehen die steckerfertigen Erzeugungsanlagen, wie sie offiziell heißen, aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Dieser wandelt den Solarstrom in Haushaltsstrom um, der direkt in die Steckdose eingespeist werden kann. Mit dieser Energie können dann Haushaltsgeräte betrieben werden. Im Gegenzug wird weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Da jedes Balkonkraftwerk ein Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise sein kann, haben die Stadt Weißenhorn und die Gemeinde Roggenburg ein Förderprogramm aufgelegt. Manfred Rall war der erste Bürger in Roggenburg, der die Förderung in Anspruch genommen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen