Wie die Roggenburger Klosterherrn im Frühbarock ihr Wasserproblem lösten

Das einst hölzerne Wasserrad wurde 1882 durch ein eisernes Rad ersetzt. Teilnehmer einer Führung konnten dieses am Wochenende in Roggenburg anschauen.

Die Pumpanlage zum Wasserturm in Roggenburg war 1639 höchst innovativ. Das Radhaus existiert bis heute, auch der "Radhauspudel" ist nie wirklich verschwunden.

Sie waren geistliche Zentren und die maßgeblichen Bildungsträger. Dass die Klöster gleichzeitig technische Entwicklungen vorantrieben, das hat Lothar Mareis am Beispiel der Wasserversorgung des Klosters Roggenburg erkundet. Der Ortsarchivar und Heimatforscher zählt die Anlage, von der noch wesentliche Teile erhalten sind, zu den ältesten in Bayern.

Weit zurück in die Ortsgeschichte ging es bei einer Führung im Rahmen des Landkreis-Jubiläums, die am historischen Wasserturm an der Hangkante begann und am sogenannten Radhaus endete, das drunten im Tal liegt. Seine Bezeichnung hat es von dem imposanten Wasserrad, das sich – angetrieben von einer Ausleitung des Biberbachs – drinnen drehte und so den Antrieb für die Pumpe lieferte. Zwischen beiden Immobilien liegt ein Höhenunterschied von 38 Metern. Weil das Wasser dann noch weiter hoch hinauf in den Turm musste, kamen 28 Höhenmeter hinzu. Aber nur so kam Druck in den aus Blei gegossenen Röhren zustande. Sie endeten an unbekannter Stelle im Kloster und im Amtshaus, das heute gräfliches Schloss ist.

