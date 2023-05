Roggenburg

vor 47 Min.

Wie ein Zimmermann in Meßhofen seinen Bürgersinn materialisiert

Plus Was, wenn die Dorfwirtschaft zuhat? Albert Walter hatte nicht nur die passende Idee, sondern setzte sie auch um. Entstanden ist ein ungewöhnliches Möbelstück.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Sein schmuckes Fachwerkhaus steht gleich nebenan. Übernommen als Ruine, wurde das aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Gebäude von dem Schreiner und Zimmermann vor 30 Jahren eigenhändig instandgesetzt. Nun hat Albert Walter in Meßhofen ein weiteres Meisterstück abgeliefert, diesmal zur Benutzung für alle. Er hat eine Raststation gebaut, die bei schlechtem Wetter Schutz bietet und bei geschlossener Wirtschaft eine Ausweichmöglichkeit. Wenigstens ein Dutzend Personen finden Platz in dem rustikalen Pavillon, wenn sie zusammenrücken, vielleicht auch 14: "Das hängt von der Figur ab", sagt Barbara Walter, der Frau des Meisters.

Wie viele Arbeitsstunden er in das am westlichen Ortseingang positionierte Stück investiert hat, wisse er selbst nicht so genau. "1000 Stunden reichen wohl nicht, aber ich habe kein Buch geführt." Es waren jedenfalls so viele, dass Bürgermeister Mathias Stölzle fast die Spucke weggeblieben ist. "Handwerklich eine großartige Arbeit und Bürgersinn pur", so lauteten seine Dankesworte beim offiziellen Einweihungsbesuch, mit dem ein frühes Feierabendbier einherging. "Macht helle Freude, der Gesellschaft Freude zu machen", antwortete der Gepriesene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen