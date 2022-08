Wie kann Roggenburg den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllen?

Lokal Von Herbst 2026 an wird jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz haben. In Roggenburg ist vorab noch einiges zu klären.

Die Gemeinde Roggenburg braucht ein Konzept zur Ganztagsbetreuung: Die Verwaltung arbeitet jetzt auf Beschluss des Gemeinderats Vorschläge aus, wie sie den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz für jedes Grundschulkind erfüllen will. Der nämlich besteht ab Herbst 2026.