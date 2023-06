Wie man mit den Ressourcen der Erde richtig umgeht

"Weniger ist mehr!" – unter diesem Motto steht die Ausstellung, die noch bis 30. Juli im Bildungszentrum in Roggenburg gastiert. Das gibt es dort zu sehen.

Hier geht es um nachhaltigen und bewussten Umgang mit den wertvollen Ressourcen unseres Planeten: Landrat Thorsten Freudenberger, der Geschäftsführer des Bildungszentrums Pater Roman Löschinger und Marie Mehrens-Raizner vom Ressourceneffizienz-Zentrum (REZ) haben die Wanderausstellung "Ressourceneffizienz – Weniger ist mehr!" im Foyer des Bildungszentrums Roggenburg eröffnet. Die Ausstellung ist dort bis zum 30. Juli zu sehen.

"Ressourceneffizientes Handeln ist etwas, das wir schon unseren Kindern vermitteln sollen und müssen", sagte Landrat Thorsten Freudenberger bei der Eröffnung. An ihr nahmen laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Neu-Ulm Kreisrätinnen und Kreisräte, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen aus dem Landkreis sowie Interessierte teil. Er sei Pater Roman Löschinger sehr dankbar dafür, dass das Bildungszentrum stets ein Ort sei, an dem sich Besucherinnen und Besucher weiterbilden können – auch beim Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, sagte Freudenberger.

Anschauliche Beispiele erklären den Wertstoffkreislauf

Nachhaltigkeit und der effiziente Umgang mit Ressourcen sind heutzutage wichtige Themen. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff "Ressourceneffizienz"? Warum ist es notwendig, effizient mit Ressourcen umzugehen? Das Bewusstsein dafür beginne bei jedem Einzelnen im Kleinen, machte Marie Mehrens-Raizner klar. Zum Beispiel, wenn man sich den Kauf eines Handys vor Augen führe. "Wir horten alte Handys, anstatt sie dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen und dafür zu sorgen, dass die seltenen Erden darin weiterverarbeitet werden", sagte sie. Was sich im Kleinen bewähre und zu einem Umdenken führe, führe im Unternehmensbereich zu großem und nachhaltigem Klimaschutz.

Landrat Thorsten Freudenberger, der Geschäftsführer des Bildungszentrums Pater Roman Löschinger und Marie Mehrens-Raizner vom Ressourceneffizienz-Zentrum (REZ) haben die Ausstellung im Roggenburger Bildungszentrum eröffnet. Foto: Landratsamt Neu-Ulm

In der Ausstellung sind Kurzfilme über Unternehmen zu sehen, die erfolgreich und ressourceneffizient arbeiten, und praxisnahe Beispiele für Ressourcenverbrauch aus dem Alltag – wie eben der Aufbau eines Handys und dessen einzelne Bestandteile. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Impulse für den richtigen Umgang mit Ressourcen. Anhand eines sogenannten Produktlebenszyklus wird ressourceneffizientes Wirtschaften sichtbar. Es gehe heute darum, Ressourcen und dadurch Kosten zu sparen. Das könne man beispielsweise an der holzverarbeitenden Industrie beobachten, die den gesamten Rohstoff verbraucht, fast ohne Verlust, sagte Marie Mehrens-Raizner. Die Ausstellung kann im Foyer des Bildungszentrums von Montag bis Samstag, 8 bis 17 Uhr, und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 12 Uhr besucht werden. (AZ)