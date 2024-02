Roggenburg/Wiesenbach

Gemeinsam für Windkraft: Warum zwei Gemeinden kooperieren wollen

Plus Roggenburg und Wiesenbach schwebt eine Kooperation für den Bau neuer Windräder vor. Den Bürgermeistern ist es wichtig, dass die Wertschöpfung im Ort bleibt.

Von Manuela Rapp

Das Thema Windkraft verbindet: „Windräder sieht man über den Wald hinweg“, sagt Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle bei einem Treffen mit seinem Wiesenbacher Amtskollegen Gilbert Edelmann. Am allerbesten sei es, fügt er hinzu, dabei gemeinschaftlich zu handeln. Beide Kommunen sind aufgrund dessen in einen Dialog getreten. „Ein gemeinsamer Kooperationspartner hätte viele Vorteile“, überlegt Gilbert Edelmann. Die Synergien könnten in ein gemeinsames Projekt einfließen. Geprägt werden diese Überlegungen im Moment jedoch von einem ganz anderen Faktor: Unsicherheit.

Auslöser für die angestrebte Zusammenarbeit über die Landkreisgrenze hinweg ist die Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller. Dabei handelt es sich um „ein langfristiges Entwicklungskonzept für die Region Donau-Iller“, wie es auf der Homepage des Regionalverbandes heißt. Definiert werden dabei die Leitlinien der künftigen räumlichen Entwicklung. Die Rolle, die die Windkraft darin spielt: „Ziel ist es, mindestens einen Flächenanteil von 1,8 Prozent der Regionsfläche für die Windenergie zu sichern.“ Dies entspricht laut Regionalverband den Vorgaben des Bundes.

