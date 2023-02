Roggenburg

vor 32 Min.

Windkraft versus Naturschutz: Wo entstehen neue Anlagen rund um Roggenburg?

Plus Die Gemeinde Roggenburg nennt dem Regionalverband weitere mögliche Standorte für Windräder. Doch da könnte es Konflikte mit dem Naturschutz geben.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Roggenburg hat beim Regionalverband Donau-Iller mögliche Standorte für Windräder auf ihrer Gemarkung angemeldet. „Der Regionalverband sucht händeringend Flächen für Windkraftanlagen“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderats. Mit der Angabe der Flächen, die an das gemeindefreie Gebiet des Roggenburger Forsts angrenzen, ist die Kommune dem Aufruf im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans bereits nachgekommen. Ausgesprochen hat sich der Gemeinderat nun aber auch für eine Ergänzung durch weitere Windräder in diesem Waldgebiet. Daraus könnte sich aber ein Problem ergeben.

