Die Abtei Windberg und das Kloster Roggenburg haben einen neuen Abt

Die Mitbrüder in den Klöstern Windberg und Roggenburg haben Pater Petrus-Adrian Lechenmüller zum Nachfolger für Pater Hermann Josef Kugler gewählt.

Die Prämonstratenserabtei Windberg und somit auch das Kloster Roggenburg werden in den nächsten zehn Jahren von einem neuen Abt geleitet. Pater Petrus-Adrian Lechenmüller tritt die Nachfolge von Pater Hermann Josef Kugler an. Wie die Abtei in Niederbayern und das Kloster mitteilen, hat das sogenannte Kanonie-Kapitel, also alle stimmberechtigten Mitbrüder in den Klöstern Windberg und Roggenburg, den 46-Jährigen zum 48. Abt von Windberg gewählt.

Der neue Prälat wurde 1977 in Lindenberg im Allgäu geboren, trat 2000 in Windberg in die Gemeinschaft ein, legte 2002 die Profess ab und wurde 2006 zum Priester geweiht. In den Pfarrgemeinden Steingaden und Prem im Bistum Augsburg, die er seit 2012 leitet, ist er laut Mitteilung als engagierter, motivierender und volksnaher Seelsorger hochgeschätzt.

Der Abt ist der Entscheider bei wichtigen Angelegenheiten

Das Kloster Roggenburg ist Teil der Abtei Windberg. Petrus-Adrian Lechenmüller ist für gewöhnlich am Hauptsitz tätig, wird aber gelegentlich auch nach Roggenburg kommen. Wie Prior Pater Stefan Kling auf Nachfrage berichtet, sei der Abt als sogenannter höherer Ordensoberer der Entscheider bei wichtigen Angelegenheiten. Zu den Windberger Prämonstratensern zählen aktuell 29 Mitglieder. Davon leben 14 Mitbrüder in Windberg, zehn im Kloster Roggenburg und fünf in der oberpfälzischen Abtei Speinshart.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Die Klostergemeinschaft von Windberg und Roggenburg freut sich auf die kommenden zehn Jahre mit einem spirituellen, vielseitig begabten und optimistischen Abt." Großer Dank gelte dem bisherigen Prälaten Abt Hermann Josef Kugler für allen Einsatz für seine Mitbrüder in den Klöstern Windberg, Roggenburg und zusätzlich als Administrator der Abtei Speinshart. Er habe sich stets mit Herzblut engagiert und als Abt, Novizenmeister und Pfarrer von Windberg segensreich nach innen und außen gewirkt, schreibt die Klostergemeinschaft. (AZ, jsn)

