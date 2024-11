Wirtshäuser in der Region: Die Roggenschenke begleitet ihre Gäste durchs ganze Leben

Wenn das Gebäude der Alten Roggenschenke reden könnte, was hätte es nur alles zu erzählen? Seit dem Jahr 1670, also seit über 350 Jahren, steht es schon an Ort und Stelle. Damals war es als Gästehaus des Klosters gedacht. Denn während der Bischof in der Klosteranlage verpflegt wurde, kam seine Gefolgschaft eben hierher für Speis und Trank. Seitdem ist das alte Gemäuer immer Gasthaus geblieben und mit der Zeit kamen neben der bischöflichen Entourage auch andere Gäste hinzu. Heute ist sie eine Dorfwirtschaft, wie es sie nicht mehr oft gibt.

Stefanie Hammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gästehaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis